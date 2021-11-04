У фінустанові звинуватили дитину жінки

Клієнтка ПриватБанку поскаржилася на зникнення з її картки 13 тисяч гривень. У фінансовій установі звинуватили дитину жінки.

Про це йдеться у відгуку одного з клієнтів фінустанови на сайті Мінфін.

За її словами, гроші знімали протягом шести годин. Всього встигли провести 500 платежів розміром або 24,99 гривні, або 124,99 гривні. При цьому повідомлення на телефон про списання коштів з рахунку не було. Не врятував і встановлений ліміт на інтернет-оплати, який становив 2 долари на день.

Читайте такожПриватБанк відключить банкомати та Приват24: коли це станеться і як довго триватимеЖінка кинулася у відділення банку за допомогою. У фінустанові спочатку запропонували клієнтці звернутися в поліцію, а коли побачили, що платежі маркувалися як Google, Tik Tok та "побутова техніка", то звинуватили в інциденті її дитину.

"Сказали, що дитина наклацала. Хоча телефон я їй не даю, гаджет знаходиться на блоці набору цифр та англійських букв. А за вечір було по 4-5 транзакцій за хвилину. Прикро, що ПриватБанк не бачить в цьому шахрайських дій", – зазначила постраждала.

Жінка стверджує, що в банку відмовляються їй допомагати та заявили, що за грошима вона повинна стежити сама

"Дані карти треті особи могли отримати з необережності. Спробуйте згадати, чи не було у когось доступу до Вашої картки", – відповіли у банку.

Скарги на "ПриватБанк"

Раніше клієнтка "ПриватБанку" з міста Коростень Житомирської області поскаржилася, що фінустанова розірвала з нею договір без пояснення причини.

В іншому випадку клієнт "Приватбанку" залишився незадоволений банком після того, як був атакований колекторами через "борг" в 69 гривень.

Ще один відвідувач Відділення "ПриватБанку" заявив про шахрайство його співробітниці.

"ПриватБанк" звинуватили в приховуванні особливостей деяких операцій з картами.

Автор: Анастасія Горбачова