За словами Шмигаля, кошти можна буде витратити на квитки у кінотеатр, театр чи на концерт, на заняття спортом, подорожі Україною потягом або літаком.

Програма з виділення однієї тисячі гривень для вакцинованих громадян діятиме з 19 грудня 2021 року до 18 грудня 2022 року. Скористатися цією тисячею гривень можуть всі громадяни України, які отримали дві дози вакцини за весь період проведення вакцинації.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю "Радіо Свобода".

Він додав, що кошти в розмірі однієї тисячі гривень будуть виплачені на віртуальні платіжні картки через "Дію". Їх можна буде витратити на квитки у кінотеатр, театр чи на концерт, на заняття спортом, подорожі Україною потягом або літаком.

Читайте такожУряд думає, на що виплачувати "тисячу Зеленського" селянам та пенсіонерам

"Програмою зможуть скористатися через додаток або портал "Дія" ті, хто має відповідні ковідні сертифікати з двома дозами. "Дія" сформує відповідну картку платіжну, якою можна буде скористатися лише на ці п’ять напрямів, які найбільш постраждали від COVID... Це креативні індустрії, кіно, театри, музеї, це спортивні центри і перевезення всередині України, авіа і залізничні. Ось ці напрямки отримають підтримку", – наголосив прем’єр.

Денис Шмигаль уточнив: "Ця програма спрямована на підтримку індустрій, які постраждали. Але в той же ж час вона мотивує людей вакцинуватися і користуватися "Дією" як тим ресурсом, який допомагає державі впорядкувати сьогодні відносини громадян і держави і спрощувати їх".

Раніше прем’єр повідомляв, що майже шість тисяч суб’єктів бізнесу в Україні зможуть взяти участь у програмі виділення однієї тисячі гривень для вакцинованих громадян: "Ця ініціатива президента України дозволить підтримати малий і середній бізнес в Україні, який постраждав через пандемію".

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський 15 листопада у відеозверненні заявив, що українці, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19, отримають по одній тисячі гривень через додаток "Дія".​ Він додав, що оскільки смартфони і відповідно застосунок "Дія" є не у кожного, особливо в літніх людей, то держава забезпечить альтернативну можливість отримати гроші.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії від COVID-19 в Україні повністю імунізовані та отримали дві дози – понад 9,6 мільйона людей.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Вікторія Гордієнко