Кабмін поки не знає, скільки буде витрачено на цю програму з державного бюджету.

Кабінет міністрів України розробляє пропозиції стосовно того, як вакциновані жителі сіл та люди на пенсії зможуть використати 1000 гривень, яку виплачуватимуть за програмою, ініційованою президентом Володимиром Зеленським.

Про це під час Години запитань до уряду у стінах парламенту заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент УНІАН.

"Стосовно використання даної можливості в селах, а також українськими пенсіонерами, зараз допрацьовується. На момент запуску програми ці пропозиції урядом будуть озвучені та представлені суспільству", - сказав він.

Також він поки не знає, скільки буде витрачено на цю програму з державного бюджету.

"Програма запрацює з 19 грудня цього року і діятиме дванадцять місяців. Цього року буде закладено 3 мільярди, на початку наступного - ще три мільярди. Далі в міру потреби додаватимуться всі необхідні кошти. Я переконаний, що Верховна Рада такі зміни до бюджету підтримає, щоб ми підтримали громадян", - сказав він.

Гроші за вакцинацію: що відомо про "тисячу Зеленського"

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки українці, які отримали дві дози антиковідної вакцини, зможуть отримати через додаток "Дія" по 1 тис. грн.

Читайте такожТисяча від Зеленського: Шмигаль пояснив, як нараховуватимуть виплати за COVID-вакцинаціюЦі кошти можна буде витратити на придбання абонементів у спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів, купити квитки для подорожей всередині країни та ін.

Також Зеленський запевнив, що для вакцинованих громадян, які не зареєстровані в додатку "Дія", держава забезпечить альтернативну можливість отримати ці гроші.

18 листопада Верховна Рада попередньо схвалила виділення 3 мільярдів на виплати вакцинованим.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 уже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію дізнавайтеся на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Дмитро Шварц