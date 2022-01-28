За словами президента України Володимира Зеленського, для стабілізації вітчизняної економіки необхідно залучити 4-5 мільярдів доларів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час зустрічі з іноземними журналістами у п'ятницю, 28 січня.
"Я вважаю, що для стабілізації нашої економіки ми витратимо десь близько 4-5 мільярдів, на меншу цифру я і не розраховую, тому саме та сума нам дуже потрібна", - сказав він.
Також президент повідомив, що йдеться не лише про кредити від інших держав чи фінансових установ, а й про їхні гарантії.
"Усі ці сигнали ми очікуємо та очікуємо приближення тих чи інших траншів", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, за словами заступника керівника Офісу президента України Ростислава Шурми, Україна планує отримати кредитів на щонайменше на 3 мільярди доларів для стабілізації фінансової системи.
Зокрема, 24 січня стало відомо про виділення Європейським Союзом макрофінансової допомоги Україні у розмірі 1,2 млрд євро.