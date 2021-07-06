Курс гривні до євро зміцнився до 32,26 грн/євро.

Національний банк України на середу, 7 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,25 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 32,26 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 12 копійок в порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс

100 USD США - 2724,97 (6 липня - 2729,04)

100 EUR - 3226,23 (6 липня - 3237,32)

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,28/27,30 грн/дол., до євро - на рівні 32,29/32,31 грн/євро.

Курс на 6 липня

Національний банк України на вівторок, 6 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,29 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 12 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Богдан Слуцький