Тиждень почався зі зміцнення гривні.

Національний банк України на вівторок, 6 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,29 грн/дол., тобто гривня зміцніла на 12 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 32,37 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс

100 USD США - 2729,04 (5 липня – 2741,21)

100 EUR – 3237,32 (5 липня - 3241,07)

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,30/27,32 грн/дол., до євро - на рівні 32,39/32,41 грн/євро.

Курс на 5 липня

Національний банк України на понеділок, 5 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,41 грн/дол., тобто гривня ослабла на 3 копійки у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Богдан Слуцький