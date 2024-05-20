Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,08 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 21 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,67 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 24 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта також значно подешевшала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 43,08 грн/євро, тобто гривня послабилася на 33 копійки, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 39,67/39,69 грн/дол., євро – 43,07/43,08 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар подорожчав на 10 копійок і складає 39,98 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,89 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 15 копійок і складає 43,45 грн/євро (курс продажу – 43,30 грн/євро).

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 20 травня, зріс на 5 копійок – до 39,95 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні не змінився і складає 43,45 грн за євро.

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