Нацбанк послабив гривню: офіційний курс валют на вівторок

Національний банк України встановив на вівторок, 14 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,67 гривні за долар, таким чином українська валюта втратила 17 копійок, порівняно з попереднім показником. 

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також просіла: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,05 гривні за один євро, таким чином національна валюта впала на 19 копійок.  

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,79/44,82 грн/дол., а до євро - 51,17/51,18 грн/євро. 

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Курс валют в Україні - останні новини

Курс долара до гривні в банках 13 липня знизився на 1 копійку і складав 44,80 гривні за долар. Продати американську валюту в банках можна було за середнім курсом 44,18 гривні за долар. Середній курс євро до гривні також подешевшав на 1 копійку і становив 51,25 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,64 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" 13 липня залишився без змін і становив 44,70 гривні за долар, а курс євро в банку знизився на 5 копійок і складав 51,20 гривні за євро. При цьому продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,10 гривні, а євро - за курсом 50,20 гривні за одиницю іноземної валюти.

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