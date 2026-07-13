Нацбанк послабив гривню: офіційний курс валют на вівторок

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,05 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 14 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,67 гривні за долар, таким чином українська валюта втратила 17 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також просіла: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,05 гривні за один євро, таким чином національна валюта впала на 19 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,79/44,82 грн/дол., а до євро - 51,17/51,18 грн/євро.

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Курс валют в Україні - останні новини

Курс долара до гривні в банках 13 липня знизився на 1 копійку і складав 44,80 гривні за долар. Продати американську валюту в банках можна було за середнім курсом 44,18 гривні за долар. Середній курс євро до гривні також подешевшав на 1 копійку і становив 51,25 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,64 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" 13 липня залишився без змін і становив 44,70 гривні за долар, а курс євро в банку знизився на 5 копійок і складав 51,20 гривні за євро. При цьому продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,10 гривні, а євро - за курсом 50,20 гривні за одиницю іноземної валюти.

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