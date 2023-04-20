Рупія не є вільно конвертованою валютою, і при цьому її курс до долара не надто стабільний.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, на банківському ринку агресора слідом за депозитами в дирхамах ОАЕ з'явився вклад в інший екзотичній валюті - індійських рупіях (INR).

Як повідомляє "Комерсант", вклади в рупіях - це поки поодинокі пропозиції.

Петербурзький соціальний комерційний банк запустив з 19 квітня терміновий внесок в індійських рупіях. Мінімальна сума вкладу - 100 тис.INR для компаній і 10 тис. INR для громадян. Термін депозиту - до 90 днів, ставка — 3% річних.

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"Це лояльна до нас країна, і ми бачимо потенціал зростання її економіки. Долари і євро вважаються небезпечними для РФ валютами, розрахунки в них через російські банки обмежені. Торговий обіг в рупіях зростає, це помітно і по динаміці клієнтської активності ПСКБ", - заявив голова ради директорів ПСКБ Володимир Прибуткін.

Рупія не є вільно конвертованою валютою, і при цьому її курс до долара не надто стабільний.

Нова валюта на території агресора

На початку 2023 року Мінфін РФ перевів свої ринкові операції в юань замість долара і розробив нову структуру Фонду національного добробуту. Вона передбачає, що 60% активів Фонду буде міститися в юанях.

Станом на 5 квітня 2023 року ЦБ РФ регулярно закликав компанії і громадян переводити свої активи в рублі або "дружні" валюти, щоб уникнути ризику їх блокування або заморожування.

Станом на 5 квітня 2023 року китайський юань замінив долар США в якості найбільш продаваної валюти на території країни-агресора. Юань вперше перевищив долар за місячним обсягом торгів у лютому, а в березні ця різниця стала ще більш помітною.

Санкції змусили Кремль та російські компанії перевести свої зовнішньоторговельні операції з долара і євро на валюти країн, які відмовилися приєднатися до будь-яких обмежень.

До вторгнення РФ в Україну обсяг торгів юанем на російському ринку був незначним. Зміна відбулася після того, як в 2023 році додаткові санкції торкнулися тих небагатьох російських банків, які зберегли можливість здійснювати транскордонні перекази в доларах та інших валютах країн.

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