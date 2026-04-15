Не лише €90 мільярдів кредиту: Україна має отримати гроші від двох установ

Перший перегляд програми з МВФ заплановано на червень.

За умови успішного перегляду програми з Міжнародним валютним фондом та ухвалення необхідних законопроєктів Україна отримає транші від МВФ та Світового банку у другому кварталі. Зокрема транш від Фонду надійде у червні.

Як повідомила пресслужба Міністерства фінансів, команда відомства на чолі з міністром Сергієм Марченком провела серію зустрічей із партнерами України на полях Весняних зборів МВФ та Світового банку.

Що стосується співпраці з Фондом, керівництво Мінфіну обговорило прогрес у виконанні програми розширеного фінансування (EFF) на 2026-2029 роки загальним обсягом 8,1 млрд доларів. Зазначається, що перший перегляд програми заплановано на червень 2026 року. За умови успішного результату Україна отримає 686 млн доларів.

"Українська сторона підтвердила відданість реалізації реформ у межах співпраці з Міжнародним валютним фондом, зокрема, задля забезпечення макрофінансової стабільності держави в умовах війни", - ідеться у повідомленні.

Також сторони обговорили результати роботи зі Світовим банком за 2025 рік. Повідомляється, що у партнерстві з Банком було реалізовано 27 проєктів на загальну суму 34,5 млрд доларів, а також підписано 13 нових угод. Цьогоріч же окрему увагу приділено реалізації реформ у межах Development Policy Operation (DPO).

"Підготовка відповідних законопроєктів є необхідною умовою для залучення наступних траншів фінансування вже у другому кварталі. Кошти будуть спрямовані на першочергові соціальні видатки загального фонду держбюджету", - повідомили у фінансовому відомстві.

Загалом, відповідно до спільних оцінок уряду та МВФ, загальний дефіцит на 2026-2029 роки становить близько 136,5 млрд доларів. Лише у 2026 році Україна потребує близько 52 млрд доларів міжнародної допомоги для підтримання макроекономічної стабільності та відновлення критичної інфраструктури.

Євросоюз ухвалив механізм кредитування України в розмірі 90 млрд євро на найближчі два роки. Угода передбачає спрямування 60 млрд євро на військову допомогу, а 30 млрд євро - безпосередньо на бюджетні видатки України.

Виділення коштів було заблоковано проросійським прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Майбутній угорський прем'єр Петер Мадяр зазначив, що Будапешт не буде перешкоджати Києву отримати 90 млрд євро, та заявив, що Орбан зніме вето на надання Україні позики Європейського Союзу у розмірі 90 мільярдів євро, щойно буде відновлено постачання нафти трубопроводом "Дружба".

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів, що Україна має отримати першу частину фінансової допомоги від Європейського Союзу, загальний обсяг якої становить 90 мільярдів євро, в червні. При цьому у офіційного Києва є гроші на державні видатки принаймні до кінця травня.

