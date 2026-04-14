МВФ і Світовий банк очікують уповільнення світової економіки через війну в Ірані, – Reuters

Конфлікт на Близькому Сході вже призвів до зростання цін на енергоносії та сировину, що створило додаткові ризики для глобальної стабільності.

Світова економіка стикається з новим ударом на тлі війни в Ірані, що вже позначається на прогнозах економічного зростання та посилює інфляційний тиск, пише Reuters.

За оцінками МВФ, конфлікт уже призвів до зростання цін на енергоносії та сировину, що посилило тиск на економіку та створило додаткові ризики для глобальної стабільності.

Згідно з базовим оптимістичним сценарієм у "Світовому економічному огляді" МВФ, глобальне зростання у 2026 році може становити близько 3,1%, що нижче попередніх очікувань на 0,2 п.п. За цим сценарієм ціни на нафту в середньому становитимуть $82 за барель протягом усього 2026 року. Це менше порівняно з недавніми рівнями близько $100 за ф'ючерсну ціну на Brent.

Відео дня

За більш несприятливого розвитку подій, включаючи затяжний конфлікт на Близькому Сході, зростання може сповільнитися до 2,5% або навіть наблизитися до 2%, що відповідає ризикам рецесії. Інфляція при цьому становитиме 5,4%. При цьому ціни на нафту становитимуть близько $100 за барель цього року та $75 у 2027-му, прогнозує МВФ.

У разі затяжного та гострого конфлікту в Ірані середня ціна на нафту протягом 2026 року становитиме $110, а глобальне економічне зростання впаде нижче 2%. Подібні ситуації траплялися лише чотири рази з 1980 року, зокрема під час пандемії COVID-19 та світової фінансової кризи 2008 року. За цим сценарієм інфляція досягне 5,8% у 2026 році та зросте до 6,1% у 2027-му, прогнозує МВФ.

Особливо вразливими виявляються економіки, що розвиваються, які сильніше залежать від імпорту енергоносіїв і схильні до коливань валют і капіталу. Для них зростання цін на нафту та продовольство створює додаткове навантаження, посилюючи інфляцію та тиск на бюджети, пише видання.

Конфлікт на Близькому Сході також посилює волатильність на ринках і ускладнює роботу центральних банків, яким доводиться обирати між підвищенням ставок для стримування інфляції та підтримкою економіки, йдеться у статті.

На тлі триваючої невизначеності представники МВФ підкреслюють, що подальший розвиток ситуації багато в чому залежатиме від тривалості конфлікту в Ірані. Короткострокове загострення може мати обмежені наслідки, однак затяжна ескалація здатна істотно погіршити глобальні економічні перспективи, резюмує Reuters.

Економічні наслідки війни в Ірані

У березні аналітики повідомляли, що вартість долара показала найкращий місячний результат з вересня 2022 року на тлі війни на Близькому Сході. Зміцнення американської валюти відбулося внаслідок дестабілізації енергетичних ринків і погіршення економічних прогнозів. Так, індекс спотового долара Bloomberg у березні зріс приблизно на 3%. Додатковим фактором стала позиція США як найбільшого виробника нафти у світі через стрибок глобальних цін на енергоносії та блокування Ормузької протоки.

Крім того, у країнах ОПЕК зафіксовано рекордне падіння видобутку сирої нафти через конфлікт на Близькому Сході. Так, видобуток в Іраку, Саудівській Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратах і Кувейті впав у березні на 7,88 мільйона барелів на добу – до 20,79 мільйона барелів. Ці показники вже перевищують ситуацію на енергетичному ринку під час пандемії COVID-19.

