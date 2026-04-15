Мадяр розповів, коли Орбан схвалить кредит ЄС для України

Нафтопровід може відновити роботу вже наприкінці квітня.

Віктор Орбан, який залишає посаду прем'єр-міністра Угорщини, зніме вето на надання Україні позики Європейського Союзу у розмірі 90 мільярдів євро, щойно буде відновлено постачання нафти трубопроводом "Дружба". Про це заявив майбутній угорський прем'єр Петер Мадяр в інтерв'ю державному телебаченню в середу, передає Bloomberg.

На початку цього тижня Мадяр зазначив, що Будапешт не буде перешкоджати Києву отримати 90 млрд євро. Він нагадав, що Угорщина все одно відмовиться від фінансової участі в наданні кредиту, згідно з попередніми домовленостями з Європейським Союзом.

Орбан заблокував виплату коштів у зв’язку з суперечкою з Україною щодо перебоїв у постачанні нафти трубопроводом "Дружба", який був пошкоджений в результаті удару російського безпілотника в січні.

Лідери Євросоюзу засудили вето, яке було накладено після затвердження кредиту в грудні, на яке Орбан дав згоду. Для виплати коштів необхідна одностайність усіх 27 держав-членів ЄС.

У 2026-2027 роках Україна повинна отримати від ЄС 90 млрд євро. З цих грошей на військову допомогу мають спрямувати 60 млрд євро, а ще 30 млрд євро підуть на бюджетні видатки.

Водночас Євросоюз наразі не готовий виконати свої фінансові зобов’язання перед Києвом, відкладаючи їх щонайменше до початку травня. В Брюсселі хочуть, аби Японія, Велика Британія та США швидко направили Києву гроші за іншим механізмом – Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), погодженим 2024 року.

Щодо дорогоцінного для прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана нафтопроводу "Дружба" – президент України Володимир Зеленський очікує, що магістраль зможе почати функціонувати до кінця квітня.

