За словами Роберта Зелліка, друзі України повинні надіслати сигнал, що Москва не може перемогти Київ.

Передача заморожених російських активів Україні мала б великі дипломатичні, економічні та правові вигоди для цивілізованого світу. Про це у своїй статті для Financial Times пише колишній президент Світового банку Роберт Зеллік.

Він зазначає, що поки Україна намагається вижити під невпинним наступом Росії, країни G7 все ще обговорюють передачу Києву заморожених російських активів - деякі вагаються через передбачувані ризики для фінансової стабільності, інші заявляють про юридичні занепокоєння.

"Ті, хто сумнівається, значно перебільшують ці побоювання та не в змозі зважити стратегічні вигоди. ... Друзі України повинні надіслати сигнал, що Москва не може перемогти Київ; це елегантна справедливість – робити це з власними активами Росії. Україна також матиме психологічну користь від великої, тривалої демонстрації фінансової підтримки", - вважає фінансист.

За його словами, якщо хтось схвалює надсилання зброї для боротьби з російськими солдатами, здається дивним ухилитися від передачі російських активів українським жертвам. При цьому малоймовірно, що західні країни відправлять заморожені мільярди назад до Росії, "і треба думати, як можна конструктивно використати резерви".

"Політики рідко знаходять можливості, засновані на здоровій політиці, хорошій політиці та переконливих етичних цінностях. Путін продовжує безжально нищити Україну. "Велика сімка" та інші партнери повинні перестати зволікати і замість цього використовувати очевидний економічний інструмент, щоб допомогти нації протистояти", - резюмував Зеллік.

Заморожені російські активи - останні новини

Заморожені активи РФ можуть стати "легким" фінансуванням України. Про це заявила спецпредставник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. ПРи цьому, за її словами, для ухвалення відповідного рішення повинна бути консолідована позиція всіх країн-членів G7.

Між тим ЄС повільно вирішує питання використання активів РФ, адже низка країн остерігаються. Так, за інформацією FT, чиновники у Бельгії побоюються, що країна може виявитися не найкращим посередником.

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