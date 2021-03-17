У злочинців них вилучили друкарську машину, обладнання для підробки грошей, а ще готівкою 4 мільйони доларів та 3,5 мільйона євро.

У Болгарії поліція викрила фальшивомонетників, які друкували валюту прямо в університеті.

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Про це повідомляє передача "Гроші".

"Болгарська поліція звітує, що накрила банду фальшивомонетників. В результаті спецоперації в Софії затримали двох осіб", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у злочинців них вилучили друкарську машину, обладнання для підробки грошей, а ще готівкою 4 мільйони доларів і 3,5 мільйона євро.

Варто підкреслити, що все це фальшивомонетники робили прямо в університетській друкарні.

Детальніше про це можна дізнатися з наступного відеоматеріалу

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Автор: УНІАН