У Болгарії поліція викрила фальшивомонетників, які друкували валюту прямо в університеті.
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Про це повідомляє передача "Гроші".
"Болгарська поліція звітує, що накрила банду фальшивомонетників. В результаті спецоперації в Софії затримали двох осіб", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у злочинців них вилучили друкарську машину, обладнання для підробки грошей, а ще готівкою 4 мільйони доларів і 3,5 мільйона євро.
Варто підкреслити, що все це фальшивомонетники робили прямо в університетській друкарні.
Детальніше про це можна дізнатися з наступного відеоматеріалу
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