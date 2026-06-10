Німеччина хоче передати Україні розблоковані 6,6 млрд євро, але Польща проти, – ЗМІ

Загалом країни ЄС внесли до фонду 43 млрд євро.

Країни ЄС не можуть домовитись, що робити з 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру, які розблокувала Угорщина. Німеччина наполягає передати всі кошти Україні, тоді як Польща вимагає повернути свої витрати до останнього євро, повідомляє RMF FM.

Як відомо, на рахунку Брюсселя осіло 6,6 млрд євро – це кошти Фонду миру, які Угорщина довго блокувала. Загалом країни ЄС внесли до фонду 43 млрд євро, а теоретичне відшкодування могло б сягнути 13,5 млрд.

Голова європейської дипломатії Кая Каллас запропонувала компромісний план: повернути країнам лише 10% пропорційно від витрат, решту – спрямувати на навчання українських військових та спільні закупівлі зброї для України.

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Варшава цей план відкидає категорично. Заступник міністра оборони Цезарій Томчик в інтерв'ю RMF FM заявив:

"Ці гроші – це наші гроші".

За його словами, Польща вже передала Україні зброю майже на 2 млрд злотих (близько 450 млн євро) і вимагає повного відшкодування.

"Країни, які першими надавали зброю, як-от Польща чи Словаччина, і чиї пожертви вже були розраховані та призначені до виплати, не хочуть погоджуватися на зменшення виплат, а цього хочуть країни, які почали надавати підтримку пізніше, як-от Німеччина", - сказав один із польських дипломатів на умовах анонімності.

Схожу позицію зайняла Словаччина – вона першою заявила про вимогу повного відшкодування, пише ЗМІ.

Німеччина – за

Берлін дивиться на ситуацію інакше. Заступник міністра оборони ФРН Себастіан Гартманн на зустрічі міністрів оборони ЄС у Нікосії закликав партнерів спрямувати всі невикористані кошти фонду на підтримку України.

"Європейський фонд миру був створений як механізм солідарності", – наголошується на сайті Міністерства оборони Німеччини.

Один із дипломатів ЄС пояснив логіку Берліна просто:

"Німеччина витратить цього року 11,5 млрд євро на Україну, тож повернення кількох сотень мільйонів євро нічого не змінить".

Схожу позицію, за інформацією джерела, займають скандинавські країни та Франція.

Розблокований кредит - що відомо

Раніше УНІАН писав, 23 квітня Зеленський повідомив про розблокування кредиту ЄС на €90 мільярдів. Він наголосив, що цей пакет додасть сили українській армії та дозволить виконувати соціальні зобовʼязання перед українцями.

Також Рада Євросоюзу ухвалила останній ключовий законодавчий акт, необхідний для затвердження дворічної позики для України загальним обсягом 90 млрд євро.

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