Стало відомо, коли ЄС розпочне виплати з кредиту на €90 мільярдів для України

Позика допоможе покрити найнагальніші бюджетні та обороні потреби країни у 2026 та 2027 роках.

Рада Європейського Союзу ухвалила останній ключовий законодавчий акт, що лежить в основі європейської позики Україні у розмірі 90 мільярдів євро. Це дозволить розпочати виплати у другому кварталі 2026 року, повідомляється на сайті Ради Євросоюзу.

"Сьогодні Рада схвалила останній елемент, необхідний для виплати Україні кредиту в розмірі 90 мільярдів євро. Виплати розпочнуться якомога швидше, забезпечуючи життєво важливу підтримку для найнагальніших бюджетних потреб України", - заявив міністр фінансів Кіпру Макіс Керавнос.

Зазначається, що позика допоможе покрити найнагальніші бюджетні та обороні потреби країни у 2026 та 2027 роках. Фінансування буде пов'язане з виконанням суворих умов з боку України, таких як дотримання верховенства права, включаючи боротьбу з корупцією.

Кредит на підтримку України буде фінансуватися за рахунок запозичень ЄС на ринках капіталу та буде підкріплений бюджетним резервом Євросоюзу. Ця позика має бути погашена за рахунок репарацій, які Росія повинна виплатити Україні.

Кредит ЄС на 90 мільярдів євро для України – останні новини

22 квітня посли держав-членів Європейського Союзу схвалили 90 мільярдів євро кредиту для України та 20-й пакет санкцій проти Російської Федерації.

23 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що європейський пакет підтримки для України на 90 мільярдів євро було розблоковано. Кошти будуть спрямовані, зокрема, на виробництво зброї, закупівлю озброєння у партнерів, а також на підготовку енергетики та критичної інфраструктури до наступної зими.

