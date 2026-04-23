Зеленський повідомив про розблокування кредиту ЄС на €90 мільярдів

Також вже розблоковано 20-й пакет санкцій проти Росії.

Європейський пакет підтримки для України на 90 мільярдів євро сьогодні було розблоковано. Надходження першого траншу очікується у травні-червні.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі, наголосивши, що цей європейський пакет додасть сили українській армії та дозволить виконувати соціальні зобовʼязання перед українцями.

"Працюємо, щоб перший транш із цього пакету підтримки вже був доступним у травні-червні. Кошти з європейського пакету будуть спрямовані, зокрема, на виробництво зброї, закупівлю необхідної зброї в партнерів, яку ми в Україні ще не виробляємо, а також на підготовку до наступної зими нашої енергетики та критичної інфраструктури", - написав президент.

Також він додав, що в рамках зустрічей на Кіпрі планує обговорювати з партнерами і подальший санкційний тиск на Росію. За його словами, 20-й пакет розблокований і має бути продовжений іншими санкційними кроками.

"Продовжимо опрацьовувати з партнерами і новий формат співпраці – Drone Deals, що підтвердив свою ефективність на Близькому Сході та в Затоці", - повідомив Зеленський.

Кредит ЄС на 90 мільярдів євро для України – останні новини

22 квітня посли держав-членів Європейського Союзу схвалили 90 мільярдів євро кредиту для України та 20-й пакет санкцій проти Російської Федерації.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив про відновлення нафтопроводу "Дружба" і висловив сподівання, що тепер буде усунута головна перешкода для надання кредиту на суму в 90 мільярдів євро для України від Євросоюзу.

