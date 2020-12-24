18 грудня міжнародний холдинг Freedom Holding Corp. отримав згоду регулятора внутрішнього фінансового ринку США на придбання Prime Executions.

Агентство з регулювання діяльності фінансових інститутів США (FINRA) надало Freedom Holding Corp. доступ до американського внутрішнього біржового ринку через купівлю Prime Executions. Це брокерсько-дилерська компанія, floor-брокер NYSE, член NASDAQ, FINRA та SIPC (страхує активи клієнтів). Закрити угоду планують протягом 30 календарних днів.

Для Freedom Finance це білет на внутрішній ринок США, який, до речі, дуже непросто отримати. Купівля Prime Executions розширює присутність холдингу у світі.

«Ця угода — важлива подія для Freedom Holding Corp. Вона дає нам можливість бути присутніми на ринках США і, відповідно, гарантує нашим клієнтам рентабельне та своєчасне здійснення ринкових угод. Для нас це також є вагомим визнанням з боку американського регулятора, який дозволив нам працювати з клієнтами внутрішнього ринку США. Ми очікуємо, що купівля Prime Executions Inc. дасть нам змогу продовжити розширення бізнесу, надаючи учасникам ринку США та Євразії найкращі міжринковові фінансові можливості» — прокоментував генеральний директор Freedom Holding Corp. Тімур Турлов.

Холдинг придбав акції, які знаходяться в обігу Prime Executions Inc., в Ендрю Сильвермана і Деніела Тенді. Вони продовжать роботу як члени Ради Директорів компанії. На посаду Президента і Головного виконавчого директора Prime Executions Inc. призначений Роберт Вотзяк. Він має 30-річний досвід консультування на ринках капіталу й адміністративного керівництва, включаючи роботу на керівних посадах на NYSE.

Також нещодавно американське агентство MSCI включило Freedom Holding Corp. до двох біржових індексів: MSCI U.S. Small Cap 1750 та MSCI U.S. Потрапляння в списки відомого фондового індексу свідчить про визнання і міжнародну довіру до компанії.

Довідка:

FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) — це одна з найбільших, незалежних регулюючих організацій у США. Контролює роботу понад 624 000 брокерів по всій країні та щодня аналізує мільярди ринкових подій.

Prime Executions Inc. — це брокерсько-дилерська компанія, зареєстрована Комісією з цінних паперів і бірж США. Заснована у 1986 році і сьогодні має доступ до безлічі майданчиків для торгівлі.

Freedom Holding Corp. — це холдинг, який має представництва у 7 країнах світу. Надає клієнтам консультації з питань інвестицій, послуги торгівлі цінними паперами, інвестиційно-банківські та андеррайтингові послуги через дочірні компанії «Freedom Finance». Акції холдингу пройшли лістинг на фондовій біржі NASDAQ (FRHC). Має представництво в Україні — «Фрідом Фінанс Україна».

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Автор: УНІАН