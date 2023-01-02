Передбачена також щомісячна виплата грошової допомоги членам сімей померлих або нагороджених посмертно осіб.

З 1 січня Герої України та кавалери орденів отримуватимуть щомісячні грошові виплати.

Як повідомили у Міністерстві оборони, набрав чинності Закон України, що встановлює щомісячні виплати грошової допомоги людям, яким присвоєно звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка", лицарям ордена "Богдана Хмельницького" та кавалерам ордена "За мужність".

Запроваджується щомісячна виплата грошової допомоги:

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в розмірі трьох мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня календарного року, — особам, яким присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" (сьогодні це 20 100 грн);

у розмірі двох мінімальних заробітних плат — лицарям ордена "Богдана Хмельницького" трьох ступенів (13 400 грн);

у розмірі однієї мінімальної заробітної плати — кавалерам ордена "За мужність" трьох ступенів (повні кавалери) (6 700 грн).

Окрім того, встановлюється щомісячна виплата грошової допомоги в розмірах від трьох до однієї (у розрахунку на місяць на сім’ю) мінімальної заробітної плати членам сімей померлих або нагороджених посмертно осіб.

Виплати військовим під час повномасштабної війни

27 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що заробітна платня вітчизняних військовослужбовців складатиме 100 тис. грн на місяць до кінця війни.

На початку березня стало відомо, що на період дії воєнного стану військовослужбовцям строкової служби виплачуватимуть додаткову винагороду у 30 тисяч гривень щомісячно.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду назвав Держбюджет на 2023 рік "бюджетом для перемоги". Більше 1 трлн грн буде направлено на армію та безпеку країни.

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