Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв отримує багатомільйонні зарплати та премії, не виконуючи при цьому ключових показників ефективності (KPI), встановлених в його контракті.
Про це написав економіст Олександр Охріменко у своїй статті для delo.ua.
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"Робота керівника НАК "Нафтогаз України" та інших топ-менеджерів компанії зосереджена виключно на власному збагаченні та не має ніякого відношення до виконання або невиконання ключових показників ефективності (KPI). З тих чи інших причин, в Україні керівника НАК "Нафтогаз України" зарахували до касти недоторканних", - написав Охріменко.
Експерт зазначив, що для керівника НАК "Нафтогаз України" були встановлені певні KPI, які в переважно зображуються у виконанні показників річного фінансового плану, схваленого Кабінетом Міністрів. Згідно з умовами контракту, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 13.04.2016 №681, за умови виконання KPI голові "Нафтогазу" покладається посадовий оклад у розмірі 1,041 млн грн на місяць, плюс щомісячна премія в такому ж розмірі. "Таким чином, сумарна заробітна плата Коболєва повинна становити не більше 2,082 млн грн на місяць або 24,984 млн грн на рік", - пише Олександр Охріменко.
Народний депутат України Олексій Кучеренко раніше повідомляв, що реальні заробітки голови правління "Нафтогазу" були набагато вищими. За інформацією нардепа, у 2017 році Андрій Коболєв отримав 47,1 млн грн, а у 2018 році – аж 268,5 млн грн.
Олександр Охріменко проаналізував результати діяльності НАК "Нафтогаз України" у 2017-2020 рр., виконання компанією фінансових планів, прийшов до висновку, що Андрій Коболєв не мав права отримувати навіть обумовлені в контракті суми, оскільки KPI за показниками доходів за всі ці роки не були виконані.
Як вказується в статті, сума недоотриманих "Нафтогазом" доходів у 2017 році склала 42,8 млрд грн. Весь 2018 рік діяльність "Нафтогазу" здійснювалася без наявності фінансового плану, в результаті чистий прибуток держкомпанії у 2018 році зменшилася у 2,8 раза щодо 2017 року. У 2019 році "Нафтогаз" недоотримав від основної діяльності 44 млрд грн.
За дев'ять місяців 2020 року НАК "Нафтогаз України" отримав консолідований збиток у розмірі понад 17 млрд грн. Причому покрити даний збиток, згідно з поданим компанією фінансовим планом, повинна виплачена з державного бюджету компенсація в розмірі 32,2 млрд грн.
Олександр Охріменко стверджує, що у 2017-2020 рр. менеджмент "Нафтогазу" не тільки провалив виконання показників фінансового плану від основної діяльності, а й неодноразово вдавався до підтасовування даних і заниження бази для нарахування дивідендів до державного бюджету.
"Думаю, що не тільки у мене виникає питання, які були підстави для пролонгації контракту з Андрієм Коболевим після багаторічного невиконання вимог контракту... Проведення аналізу взаємодії між виконанням керівником "Нафтогазу" ключових показників ефективності (KPI) і системи його мотивації є справою невдячною, а відсутність наслідків за результатами такого аналізу є надто очевидним. Разом з тим в період становлення в Україні громадянського суспільства, такий аналіз буде корисний з точки зору противаги масштабній пропаганді про успішність менеджменту "Нафтогазу"", - резюмував економіст.
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