Експерт зазначив, що для керівника НАК "Нафтогаз України" було встановлено певні KPI.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв отримує багатомільйонні зарплати та премії, не виконуючи при цьому ключових показників ефективності (KPI), встановлених в його контракті.

Про це написав економіст Олександр Охріменко у своїй статті для delo.ua.

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"Робота керівника НАК "Нафтогаз України" та інших топ-менеджерів компанії зосереджена виключно на власному збагаченні та не має ніякого відношення до виконання або невиконання ключових показників ефективності (KPI). З тих чи інших причин, в Україні керівника НАК "Нафтогаз України" зарахували до касти недоторканних", - написав Охріменко.

Експерт зазначив, що для керівника НАК "Нафтогаз України" були встановлені певні KPI, які в переважно зображуються у виконанні показників річного фінансового плану, схваленого Кабінетом Міністрів. Згідно з умовами контракту, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 13.04.2016 №681, за умови виконання KPI голові "Нафтогазу" покладається посадовий оклад у розмірі 1,041 млн грн на місяць, плюс щомісячна премія в такому ж розмірі. "Таким чином, сумарна заробітна плата Коболєва повинна становити не більше 2,082 млн грн на місяць або 24,984 млн грн на рік", - пише Олександр Охріменко.

Народний депутат України Олексій Кучеренко раніше повідомляв, що реальні заробітки голови правління "Нафтогазу" були набагато вищими. За інформацією нардепа, у 2017 році Андрій Коболєв отримав 47,1 млн грн, а у 2018 році – аж 268,5 млн грн.

Олександр Охріменко проаналізував результати діяльності НАК "Нафтогаз України" у 2017-2020 рр., виконання компанією фінансових планів, прийшов до висновку, що Андрій Коболєв не мав права отримувати навіть обумовлені в контракті суми, оскільки KPI за показниками доходів за всі ці роки не були виконані.

Як вказується в статті, сума недоотриманих "Нафтогазом" доходів у 2017 році склала 42,8 млрд грн. Весь 2018 рік діяльність "Нафтогазу" здійснювалася без наявності фінансового плану, в результаті чистий прибуток держкомпанії у 2018 році зменшилася у 2,8 раза щодо 2017 року. У 2019 році "Нафтогаз" недоотримав від основної діяльності 44 млрд грн.

За дев'ять місяців 2020 року НАК "Нафтогаз України" отримав консолідований збиток у розмірі понад 17 млрд грн. Причому покрити даний збиток, згідно з поданим компанією фінансовим планом, повинна виплачена з державного бюджету компенсація в розмірі 32,2 млрд грн.

Олександр Охріменко стверджує, що у 2017-2020 рр. менеджмент "Нафтогазу" не тільки провалив виконання показників фінансового плану від основної діяльності, а й неодноразово вдавався до підтасовування даних і заниження бази для нарахування дивідендів до державного бюджету.

"Думаю, що не тільки у мене виникає питання, які були підстави для пролонгації контракту з Андрієм Коболевим після багаторічного невиконання вимог контракту... Проведення аналізу взаємодії між виконанням керівником "Нафтогазу" ключових показників ефективності (KPI) і системи його мотивації є справою невдячною, а відсутність наслідків за результатами такого аналізу є надто очевидним. Разом з тим в період становлення в Україні громадянського суспільства, такий аналіз буде корисний з точки зору противаги масштабній пропаганді про успішність менеджменту "Нафтогазу"", - резюмував економіст.

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Автор: УНІАН