Голова ДФС Вадим Мельник, змінив 10 керівників регіональних підрозділів Державної фіскальної служби.

Про це повідомляється на FB сторінці Вадима Мельника.

Стало відомо, що новопризначений голова фіскальної служби вирішив не гаяти часу та максимально швидко розпочав зміни у структурі. Так, 23 лютого він підписав наказ про призначення нових в.о. керівників регіональних підрозділів. На свої сторінці у соцмережі він зазначив, що має чіткий план роботи для нової команди та націлений на боротьбу з тіньовою економікою.

«Коли я очолив Державну фіскальну службу, я чітко сформулював пріоритети нашої з командою роботи. По-перше, це ефективна боротьба з тіньовою економікою. Системна, скоординована, аналітично обґрунтована. По-друге, це забезпечення фінансової безпеки країни, яка є основою добробуту громадян та прогресивного розвитку України», - написав голова ДФС на своїй сторінці.

Нагадаємо, що в грудні на позачерговому засіданні Кабміну Вадима Мельника призначили головою Державної фіскальної служби.