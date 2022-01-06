Курс гривні до євро встановили на рівні 31,15 грн/євро.

Курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва на ранок четверга, 6 січня, ослаб на 10 копійок – до 27,60 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, курс гривні до євро ослаб також на 10 копійок - до 31,15 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 27,35 грн за долар, євро – 30,75 грн за євро.

Читайте такожСьогодні обмінники продають та купують валюту за новим курсом

Ситуація на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,46/27,48 грн/дол., до євро - на рівні 31,05/31,08 грн/євро.

Курс НБУ на 6 січня

Національний банк України на четвер, 6 січня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,46 грн/дол., тобто гривня ослабла на 16 копійок порівняно з попереднім показником.

Курс валют в Україні: прогноз на січень

Експерти прогнозують, що до кінця січня 2022 року долар може торгуватися в діапазоні 27,1 – 27,7 грн, євро – в діапазоні 30,9-31,5 грн.

Вас також можуть зацікавити новини: