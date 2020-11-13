Прийняття цього законопроекту дозволить адаптувати законодавство України до законодавства ЄС.

Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроект Про платіжні послуги, який здатний істотно осучаснити регулювання діяльності українського ринку платежів і переказу коштів.

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Про це передає прес-служба Національного банку України.

"Цей законопроект на фінансовому ринку називають законопроектом "про відкритий банкінг". Хоча він більше - про новий рівень платіжних послуг, про якість і орієнтацію на клієнта. Ми впевнені, що новий закон створить умови для подальшого розвитку платіжних продуктів, сервісів і послуг. На ринок зможуть вийти нові учасники, що сприятиме зростанню здорової конкуренції. Завдяки цьому клієнти зможуть отримати нові зручні послуги - якісні та за більш вигідною ціною", - цитує прес-служба заступника голови НБУ Олексія Шабана.

Зазначається, що прийняття цього законопроекту дозволить адаптувати законодавство України до законодавства ЄС, сформувавши правову основу для інтеграції українського платіжного ринку з Європейським. Крім того, це сприятиме модернізації платіжного ринку України та створить основу для подальшого його розвитку.

Як хочуть змінити ринок платіжних послуг

Зокрема, нове регулювання платіжного ринку передбачає такі ключові зміни: на ринку платіжних послуг існуватимуть дев'ять платіжних послуг, з яких сім є фінансовими платіжними послугами, дві - нефінансовими; також буде визначено коло їх постачальників. Крім того, будуть встановлені вимоги до авторизації постачальників платіжних послуг. Надавачі платіжних послуг отримуватимуть статус фінансових установ одночасно з правом на надання таких послуг.

Також небанківські фінансові установи зможуть здійснювати платіжні операції без обов'язкової участі в платіжних системах, а випускати електронні гроші та емітувати платіжні картки зможуть не тільки банки, а й інші надавачі платіжних послуг, які отримали відповідну ліцензію.

Як можуть змінитися грошові перекази

Крім іншого, умови надання платіжних послуг стануть прозорими, а клієнти будуть отримувати більше інформації про них; також буде приділятися підвищена увага захисту прав користувачів, в тому числі з метою мінімізації кібершахрайства.

"Буде посилено відповідальність за незаконні дії з платіжними інструментами та засобами доступу до банківських та/або платіжних рахунків і т.п. підвищаться вимоги до безпеки платіжних операцій, зокрема, щодо необхідності використання постачальниками платіжних послуг посиленої аутентифікації користувачів у певних випадках", - сказано в повідомленні.

Що цьому передувало

Група народних депутатів зареєструвала в парламенті законопроект Про внесення змін до Закону "Про банки та банківську діяльність" (№4367), який посилює вимоги до корпоративного управління в банках.

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Автор: Катерина Жирій