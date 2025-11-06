Міністерка енергетики Світлана Гринчук повідомила, що рятувальники та персонал шахт оперативно організували виведення людей на поверхню.

Росія знову вдарила по вугільних шахтах в Дніпропетровській області. Внаслідок удару вісім шахт знеструмлено, а під землею в момент атаки перебували тисячі гірників, повідомила міністр енергетики Світлана Гринчук.

"Внаслідок чергової атаки росії на Дніпропетровщині знеструмлено вісім вугільних шахт. На момент інциденту під землею перебували 2595 гірників", - зауважила міністр.

За її даними, попередньо, загиблих чи постраждалих внаслідок російської атаки немає. Рятувальники та персонал шахт оперативно організували виведення людей на поверхню.

"Росія продовжує енергетичний терор. Черговий удар поставив під загрозу життя тисяч гірників. Росія продовжує воювати з цивільними. Тактика росіян зрозуміла - залишити українців без світла і тепла взимку", - зазначила Гринчук.

Атаки Росії на українську енергетику - останні новини

З початком осені Росія активізувала атаки на українську енергетику. Зокрема, в ніч на 10 жовтня російська армія завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі Україні, через що у багатьох областях виникли перебої зі світлом, введені графіки відключень.

Наприкінці жовтня РФ знову атакувала дронами та ракетами енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок атаки фіксувалися руйнування та постраждалі.

Не забуває ворог і про вугільні шахти. 25 жовтня Росія атакувала шахту ДТЕК на Дніпропетровщині, де перебували майже 500 працівників.

