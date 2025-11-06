Без роботи залишилися від 30 до 40 співробітників, пише Bloomberg.

Минулого тижня джерела Bloomberg розповідали, що Rockstar Games звільнила понад 40 осіб з офісів у Великій Британії та Канаді, оскільки ті нібито збиралися створити профспілку. Пізніше компанія дала коментар ЗМІ, відкинувши цю інформацію.

Співробітники, на думку компанії, поширювали й обговорювали конфіденційну інформацію на форумі, доступному людям, не пов'язаним із діяльністю компанії. Представник пояснив, що це "жодним чином не пов'язано з правом людей вступати в профспілки або брати участь у навколопрофспілковій діяльності".

Журналіст видання Bloomberg Джейсон Шрайер, зі свого боку, опитав цих співробітників і з'ясував, що "форумом" був сервер у Discord, де якраз обговорювались сумнівні практики щодо переробок і важкі умови праці в Rockstar і де співробітники організовували спроби створення профспілки розробників.

Алекс Маршалл, президент цієї профспілки, у відповідь на звинувачення Rockstar, заявив, що "компанія боїться того, що працьовиті співробітники будуть приватно обговорювати обстоювання права на більш справедливі умови праці та колективний голос".

Як зазначили в Bloomberg, Rockstar завжди суворо ставилася до питань безпеки. Після масштабного витоку 2022 року, коли в мережу потрапили десятки відео з ранньою версією GTA 6, компанія посилила запобіжні заходи.

На початку 2024 року Rockstar Games зобов'язала співробітників повернутися з віддаленого режиму в офіс для звичного 5-денного робочого тижня - частково з міркувань безпеки. Тоді профспілка назвала це рішення "безрозсудним".

Наразі реліз GTA 6 заплановано на 26 травня 2025 року. Хоча одразу декілька інсайдерів переконані, що Rockstar все ж доведеться перенести реліз на осінь. Спочатку гру збираються випустити тільки на консолях PS5, PS5 Pro і Xbox Series X/S.

УНІАН радив, у що пограти в очікуванні GTA 6 - це найкращі ігри з повною свободою дій. Усі вони, незважаючи на очевидне запозичення у Rockstar Games, примудрилися зберегти індивідуальність і здатні надовго захопити фанатів жанру.

