Музикант є шанувальником російських композиторів.

Консервативний депутат у Берліні закликав запровадити заходи проти німецького диригента Юстуса Франца, який цього тижня відвідав Москву, аби отримати Орден Дружби від російського диктатора Володимира Путіна. Про це член парламенту від Християнсько-демократичного союзу Роланд Тейс заявив в інтервʼю Politico.

За його словами, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр має позбавити Франца ордена "За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина".

"Той, хто підтримує диктатора, чиї гібридні військові агресії досі спрямовані проти нашої країни, не може більше бути кавалером Федерального ордена "За заслуги", - додав Тейс.

Що цьому передувало

У Politico нагадали, що 4 листопада Путін нагородив 81-річного німецького музиканта, наголосивши:

"Протягом багатьох років Юстус Франц зробив плідний внесок у зміцнення відносин і взаємне збагачення культур Росії та Федеративної Республіки Німеччина".

Також у лютому 2023 року Франц підписав суперечливий "Маніфест миру", а саме онлайн-петицію лівого політика Сари Вагенкнехт, яка закликає до перемовин з РФ.

На вебсайті диригента йдеться про те, що він виступав з філармонічними оркестрами Берліна, Нью-Йорка і Відня, а також з Лондонським симфонічним оркестром. Крім того, він є шанувальником легендарних російських композиторів Петра Чайковського та Сергія Рахманінова.

Як Німеччина підтримує Україну

Раніше Reuters писав, що Німеччина збільшить фінансову допомогу Україні на 3 млрд євро. За інформацією джерел видання, ці кошти будуть спрямовані на артилерію, дрони, броньовані машини та заміну двох систем Patriot.

"Ми будемо продовжувати надавати підтримку стільки, скільки буде потрібно для захисту від агресивної війни Росії", - додав співрозмовник Reuters.

Також міністр енергетики країни Катеріні Райхе заявила, що її країна збільшить фінансову допомогу на енергетику України до 450 млн євро. Вона запевнила, що ці кошти будуть гарно інвестовані, а така сума є практично третиною всього енергетичного фонду підтримки України.

"Ці гроші дозволять придбати необхідні технічні засоби для того, щоб врятувати Україну", - додала Райхе.

