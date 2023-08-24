Компанія тимчасово закрила свої магазини в Україні з 24 лютого 2022 року.

Шведська мережа одягу H&M, яка є другою в Європі за продажами, планує почати відновлення своєї роботи в Україні з листопада цього року.

Про це йдеться в прес-релізі компанії. Зазначається, що компанія продовжує стежити за розвитком подій у країні, готується до повторного відкриття, проте "безпека колег і клієнтів завжди буде на першому місці".

"H&M Group тимчасово закрила свої магазини в Україні з 24 лютого 2022 року. Компанія вела тісний діалог з партнерами та владою і тепер планує поступово відновити роботу більшості своїх магазинів в країні з листопада 2023 року", – повідомили в мережі.

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Також повідомляється, що H&M планує надалі підтримувати Україну, буде співпрацювати з організаціями на місцях і брати участь у програмах допомоги та відновлення.

Війна в Україні та позиція H&M

В березні 2022 року компанія H&M зупинила свій бізнес в Росії, а влітку вирішила його продати.

В липні 2022 року стало відомо про те, що H&M згорне свій бізнес в Росії, тим самим приєднуючись до зростаючого списку компаній, які повністю пішли з країни.

Для H&M Росія була шостим за величиною ринком. Компанія відкривала нові магазини в цій країні, одночасно скорочуючи кількість фізичних бутиків на багатьох інших ринках.

Повідмлялося, що компанія тимчасово відкриє свої магазини, щоб розпродати товарні запаси, які залишились в Росії. Очікувалося, що заходи зі згортання діяльності обійдуться приблизно в $191,3 мільйона.

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