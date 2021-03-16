На даний момент на підприємстві реалізується програма фінансового оздоровлення.

Стало відомо, що Харківський завод "Електроважмаш" має шанси на отримання контрактів всередині країни і за кордоном на кілька мільярдів гривень.

Про це повідомляється в статті на "РБК-Україна”.

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"Контракти всередині країни можуть забезпечити близько 2,5 млрд грн щорічно. У найближчі кілька років "ЕВМ" буде забезпечений контрактами на модернізацію українських гідроелектростанцій спільно з АТ "Турбоатом" за програмою, що фінансується ЄБРР. На початку березня керівництво "ЕВМ" і "Турбоатома" вже зустрічалися, щоб обговорити подальшу співпрацю в цьому напрямку-виробництві трьох нових гідротурбін і генераторів Дністровської ГАЕС", - йдеться в тексті.

Крім цього, вперше за 5 років "ЕВМ" проходить сертифікацію для участі в модернізації та оновленні рухомих складів "Укрзалізниці".

Великі перспективи у заводу і на зовнішньому ринку. Ведуться переговори про модернізацію АЕС і ТЕС Індії, Таджикистану, Казахстану, а також країнами Європи.

“У Європі великий потенціал у ринків Польщі, Литви та Болгарії. На зустрічі з "Турбоатомом" зокрема обговорювалася модернізація Литовської ГАЕС "Круоніс", казахської ТЕС Аксу. Сукупні можливості для експорту - близько 6 млрд грн в найближчі 3-4 роки", - вважає автор.

Велику роль відіграє й оновлення системи закупівель, яке було проведено минулого року. Так, ліквідація існуючих раніше корупційних схем дозволила знизити ціни закупівлі сировини та матеріалів на 6 - 30%, при цьому ціни готової продукції на експорт зросли в середньому на 24%.

Автор вважає, що остаточний вихід "Електроважмашу" з кризи займе ще деякий час, але у підприємства є всі можливості для нормального існування.

Нагадаємо, що "Електроважмаш" передали в управління Фонду держмайна в кінці 2019 року без обігових коштів. Попереднє керівництво на чолі з Дмитром Костюком накопичило багатомільярдні заборгованості перед "Укрексімбанком" і "Ощадбанком", а також постачальниками сировини та матеріалів. Розслідуванням дій екс-менеджменту займається НАБУ.

На цей час на підприємстві реалізується програма фінансового оздоровлення.

Як повідомлялося раніше, 2 березня на "Електроважмаші" виплачені багатомільйонні борги по заробітних платах перед працівниками заводу. Підприємство також має отримати близько 340 млн гривень індексації за контрактами з Укргідроенерго.

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Автор: УНІАН