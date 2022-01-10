Глава Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що введення додаткових податків вдарить по рейтингу влади.

В Україні ймовірність впровадження тотального нагляду за доходами та витратами громадян, вельми висока.

Про це, як йдеться в матеріалі Страна.uа, заявив засновник компанії Performance Managment Сергій Сароян.

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"По-перше, впровадження непрямих методів - це одна з вимог МВФ. По-друге, величезна частка тіньової економіки - близько 30% або навіть вище, мотивує владу шукати додатковий інструментарій для поповнення бюджету. Тобто, ймовірність впровадження тотального нагляду за доходами та витратами громадян, досить висока. Інше питання наскільки ефективно вийде все це реалізувати, адже одна справа представити проект на папері, а інша - впровадити необхідну інфраструктуру та інтегрувати в неї банківську сферу. І головне - чи буде політична воля, що до виборів вкрай сумнівно", - говорить Сергій Сароян.

Разом з тим, глава Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що введення додаткових податків вдарить по рейтингу влади.

"Це буде нищівний удар по рейтингах влади, адже по суті, хочуть залізти в кишеню до кожного українця. Навряд чи на це підуть найближчим часом", - зазначає Пендзін.

"Непрямі методи, якщо їх введуть, вдарять по кишені більше ніж 90% громадян. Для влади це буде фактично політичне самогубство", - заявив Пендзін.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, коментуючи питання журналістів з приводу непрямих методів і законопроекту Мінфіну, зазначив, що введення непрямих методів контролю витрат і доходів відразу ж по закінченню податкової амністії (тобто, з вересня 2022 року)"неможливо".

"Мені зрозуміло, чому міністр фінансів так говорить: він відповідає за pбори. Але, по-перше, це практично неможливо. А по-друге, у нас категоричний протест проти цього всередині фракції. Скажу так - цього не буде", - заявив Арахамія.

Глава секретаріату Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський зазначив, що зараз все говорить про плани впровадження новацій найближчим часом.

"Про впровадження непрямих методів контролю доходів / витрат говорять вже не перший рік, подібні ініціативи розглядалися ще попередньою владою. Але зараз все говорить про плани впровадження новацій найближчим часом. А чутливість для багатьох українців, даної теми можуть притупити за рахунок якогось "перехідного періоду", - вважає Забловський.

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