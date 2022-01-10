В Україні існує термін давності за податковими злочинами і не можна змусити українців платити податок заднім числом.
Про це, як йдеться в матеріалі Страна.uа, заявив банківський юрист Олександр Ярецький.
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"Термін давності за податковими злочинами - 10 років, за донарахуванням податків - три роки. Жодні нові закони заднім числом вводитися не можуть", - зазначив експерт.
Ярецький нагадав, що в різні роки діяли різні правила оподаткування.
"Крім того, в різні роки діяли різні правила оподаткування. Скажімо, з квартири донедавна потрібно було платити тільки 1% держмита. Інших податків ніхто не вимагав, угода оформлялася офіційно, і вважалося, що людина перед законом чиста. Податки з банківських депозитів теж з'явилися недавно. Чому тепер раптом мають з'являтися питання? Тому відкрутити історію на десятки років назад навряд чи вийде. Буде маса судових позовів, аж до ЄСПЛ, і шанси виграти у людей дуже великі", - пояснив Ярецький.
Водночас голова адвокатського об'єднання "Кравець і Партнери" Ростислав Кравець каже, що вже зараз податківці намагаються вибивати з людей "зайві" податки.
"У нашої клієнтки вимагали довести легальність доходів на покупку дорогого авто, яке їй насправді подарували. Радили внести в декларацію 45 тисяч євро і заплатити з них податки. Інакше загрожували конфіскацією машини та судами. Але поки податківці можуть хіба що попсувати нерви людям, оскільки законодавства про непрямі методи контролю витрат і доходів у нас немає", - заявив Кравець.
Добровільне одноразове декларування:
- 15 червня 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про добровільне одноразове декларування активів фізичних осіб (№5153), який передбачає проведення з 1 липня 2021 року до 1 липня 2022 року одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб, з яких не були сплачені податки та збори відповідно до вимог законодавства.
- 1 липня 2021 року Рада розблокувала підписання закону про добровільне одноразове декларування.
- 16 липня 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закони про проведення одноразового добровільного декларування активів.
- Декларування проводиться з 1 вересня 2021 до 1 вересня 2022 року. Той, хто в зазначений проміжок часу подасть декларацію і заплатить збір, буде звільнений від відповідальності за ухилення від сплати податків.
- Декларування в рамках програми "податкової амністії" здійснюватиметься за трьома майновими ставками: перша ставка — 5%: поширюється на будь-які активи, які знаходяться в Україні; друга ставка — 2,5%, якщо громадянин вирішив інвестувати гроші в державні цінні папери, які випускає Міністерство фінансів; третя ставка — 7% на перше півріччя, 9% - на друге, якщо є бажання задекларувати закордонні активи.
- 1 вересня 2021 року в Україні стартувало одноразове добровільне декларування актив.
- 8 грудня 2021 року міністр фінансів Сергій Марченко заявив про те, що податкова служба України проведе оцінку операцій фізичних осіб з 1995 року на предмет наявності несплачених податків.