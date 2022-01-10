Термін давності за податковими злочинами - 10 років.

В Україні існує термін давності за податковими злочинами і не можна змусити українців платити податок заднім числом.

Про це, як йдеться в матеріалі Страна.uа, заявив банківський юрист Олександр Ярецький.

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"Термін давності за податковими злочинами - 10 років, за донарахуванням податків - три роки. Жодні нові закони заднім числом вводитися не можуть", - зазначив експерт.

Ярецький нагадав, що в різні роки діяли різні правила оподаткування.

"Крім того, в різні роки діяли різні правила оподаткування. Скажімо, з квартири донедавна потрібно було платити тільки 1% держмита. Інших податків ніхто не вимагав, угода оформлялася офіційно, і вважалося, що людина перед законом чиста. Податки з банківських депозитів теж з'явилися недавно. Чому тепер раптом мають з'являтися питання? Тому відкрутити історію на десятки років назад навряд чи вийде. Буде маса судових позовів, аж до ЄСПЛ, і шанси виграти у людей дуже великі", - пояснив Ярецький.

Водночас голова адвокатського об'єднання "Кравець і Партнери" Ростислав Кравець каже, що вже зараз податківці намагаються вибивати з людей "зайві" податки.

"У нашої клієнтки вимагали довести легальність доходів на покупку дорогого авто, яке їй насправді подарували. Радили внести в декларацію 45 тисяч євро і заплатити з них податки. Інакше загрожували конфіскацією машини та судами. Але поки податківці можуть хіба що попсувати нерви людям, оскільки законодавства про непрямі методи контролю витрат і доходів у нас немає", - заявив Кравець.

Добровільне одноразове декларування: