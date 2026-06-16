Найбагатша жінка Австралії вклала $1 млрд у SpaceX Ілона Маска, – WSJ

Останніми роками бізнесвумен дедалі активніше бере участь у політичному житті Австралії та підтримує правопопулістську й антиімміграційну партію One Nation.

Найбагатша жінка Австралії, гірничодобувна магнатка Джина Райнхарт, інвестувала понад 1 млрд доларів у компанію SpaceX через свою компанію Hancock Prospecting. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Угода відбулася після рекордного виходу SpaceX на біржу. За даними видання, первинне розміщення акцій (IPO) компанії Ілона Маска оцінило її приблизно у 75 млрд доларів, а одним із найбільших інвесторів стала саме Райнхарт.

Австралійська мільярдерка неодноразово висловлювала захоплення діяльністю Маска. Вона назвала його "справді винятковою людиною, технічно видатною особистістю, яка працює у критично важливих секторах". Також Райнхарт заявила, що її компанія готова постачати рідкоземельні мінерали для проєктів SpaceX.

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Останніми роками бізнесвумен дедалі активніше бере участь у політичному житті Австралії та підтримує правопопулістську й антиімміграційну партію One Nation. Вона також позитивно оцінювала діяльність створеного у США Департаменту урядової ефективності (DOGE), який під час другого президентського терміну Дональда Трампа очолював Ілон Маск.

Акції SpaceX та одна історія успіху

Раніше видання CBS News повідомило, як звичайний зварювальник, який понад десять років тому влаштувався до SpaceX, не знаючи майже нічого про компанію, після її виходу на біржу цього тижня став мільйонером. Імігрант Хуан Ернандес мав фах зварювальника і про можливість працевлаштування в SpaceX він дізнався від друга, якого вже взяли на роботу в компанію.

У 2015 році SpaceX запропонувала йому не лише роботу, а й пакет акцій на суму 10 тисяч доларів. Тоді чоловік не надав цьому великого значення, адже на попередніх роботах, де йому платили погодинно, подібних бонусів не було. За його словами, він навіть не припускав, що ці акції колись коштуватимуть настільки дорого.

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