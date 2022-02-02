Серед причин: погіршення епідемічної ситуації, підвищення цін на енергоносії у світі, а також зростання ймовірності воєнного конфлікту.

Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у січні 2022 року становив 40,5 у порівнянні з 48,6 у грудні 2021 року, що є найменшим значенням за останні 12 місяців.

Про це свідчать результати січневого опитування підприємств, оприлюднені на сайті Національного банку України.

"На рівень очікувань підприємств усіх секторів економіки, залучених до опитування, впливали як традиційне для початку року послаблення ділової активності, так і низка додаткових чинників, серед яких погіршення епідемічної ситуації, підвищення цін на енергоносії у світі, а також зростання ймовірності воєнного конфлікту", - йдеться в повідомленні.

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Щомісячне опитування підприємств проводилося з 5 по 24 січня 2022 року. В опитуванні взяли участь 408 підприємств. Серед опитаних підприємств 44,4% – компанії промисловості, 29,4% – сфери послуг, 20,6% – торгівлі, 5,6% – будівництва. При цьому 31,6% респондентів – великі підприємства, 29,7% – середні, 38,7% - малі.

НБУ і прогноз інфляції:

Національний банк України погіршив прогноз інфляції на 2022 рік з 5% до 7,7%.

НБУ прогнозує повернення інфляції до мети в 5% лише у 2023 році.

Споживча інфляція в Україні в грудні 2021 року в річному вираженні - у порівнянні з груднем 2020 року - склала 10%.

За результатами січневого опитування нацбанку в Україні більшість підприємств налаштовані суттєво підвищувати ціни на продукцію власного виробництва.