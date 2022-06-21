Споживча інфляція у травні, у порівнянні з травнем 2021 року, становила 18%.

Рівень інфляції в Україні після радикального підвищення Національним банком облікової ставки може зменшитися до 10-15%.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону заявив радник президента України з економічних питань Олег Устенко.

"Підвищення облікової ставки з 10 до 25% - це безпрецедентне збільшення. Головне чого вони (Національний банк - УНІАН) хотіли досягти - це сповільнення інфляції. Є сподівання на те, що інфляція буде щонайменше приборкана до рівня 10-15%. Це істотно", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, споживча інфляція в Україні у травні в річному вираженні, у порівнянні з травнем 2021 року, становила 18%.

Правління Національного банку України 2 червня ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 10% до 25% річних.

Нагадаємо, що в США інфляція досягла максимуму за останні 40 років. Раніше українцям розповіли, на скільки зросте у ціні споживчий кошик цього року.

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