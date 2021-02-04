За словами прем'єра, запуск іпотеки матиме ефект мультиплікатора для вітчизняної економіки.

Проект по зниженню ставок по іпотечному кредитуванню до 7% річних буде запущений з 1 березня.

Про це під час зустрічі з бізнесом "EBA Global Outlook 2021: the Year of Big Questions" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Вже починаючи з 1 березня, іпотека під 7% "Первинне житло" буде доступна в Україні. Далі ми будемо це розвивати - і іпотеку, і фінансовий лізинг житла для соціальних категорій під 5% ми хочемо цього року запустити через Державну іпотечну установу", - сказав він.

При цьому прем'єр додав, що запуск іпотеки матиме ефект мультиплікатора для вітчизняної економіки.

Іпотечні кредити та пом'якшення монетарної політики

12 червня 2020 року Національний банк України продовжив цикл пом'якшення монетарної політики та знизив облікову ставку до історичного мінімуму в 6% річних.

Чистий прибуток українських банків за січень-травень 2020 року виріс на 23,6% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року і склав 28,964 млрд грн.

24 червня 2020 року заступник голови НБУ Катерина Рожкова прогнозувала рекордно низькі ставки за кредитами до кінця року.

За даними НБУ, обсяги іпотечного кредитування в Україні за підсумками 9 місяців 2020 року зросли на 16%, до 2,3 млрд грн, через підвищення середнього розміру кредиту.

В Україні середні ставки за гривневими кредитами для компаній у третьому кварталі 2020 року скоротилися на 1 п.п. і склали 9,6% річних, а за кредитами фізособам — скоротилися на 1,9 п. п., до 30,9% річних.

27 січня Кабінет Міністрів затвердив постанову про здешевлення вартості іпотечних кредитів. Постанова передбачає, що Фонд розвитку підприємництва здійснює компенсацію відсоткової ставки до рівня 7% річних за іпотечними кредитами, що надаються позичальникам на придбання житла, з метою здешевлення їх вартості. Компенсацію відсотків Фонд надає позичальникам, які отримали іпотеку в національній валюті в уповноваженому банку.

Скористатися цією компенсацією зможуть як громадяни України, які бажають придбати квартиру, так і ті, хто хоче побудувати будинок самостійно. В іпотеку не можна буде купити житло, побудоване до 2015 року.

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Автор: Дмитро Шварц