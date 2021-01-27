Прожитковий мінімум є основою для близько 180 різних виплат і зборів.

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді змінити методологію формування прожиткового мінімуму в Україні.

Відповідний законопроект був затверджений на сьогоднішньому засіданні уряду.

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Як зазначила міністр соціальної політики Марина Лазебна, пропонується, щоб прожитковий мінімум визначався і застосовувався виключно для визначення основних соціальних гарантій, які є для людини основним джерелом доходу, тобто, при визначенні рівнів мінімальної зарплати, мінімальної пенсії за віком, виплат малозабезпеченим та інших видів допомоги держави.

«Ми пропонуємо впровадити нову методологію формування прожиткового мінімуму. Ми визначаємо сферу застосування прожиткового мінімуму. Ми говоримо про те, що прожитковим мінімумом маэ бути вартісна величина для визначення основних соціальних потреб людини на мінімальному рівні», - сказала вона.

Також міністр зазначила, що прожитковий мінімум є основою для близько 180 різних виплат і зборів. Тому законопроект пропонує встановити базові величини для виплат населенню, а також інших виплат і зборів.

Прожитковий мінімум в Україні

З 1 грудня 2020 року в Україні планово збільшився розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб - з 2 тис.197 грн до 2 тис. 270 грн.

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Автор: Дмитро Шварц