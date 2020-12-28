Рішення прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні вніс зміни до програми пільгового кредитування»доступні кредити 5-7-9%".

Як зазначив міністр фінансів Сергій Марченко, внесені зміни істотно розширять число претендентів, які зможуть отримати фінансову допомогу в рамках цієї держпрограми.

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"Передбачається розширення програми на більше коло суб'єктів господарювання, у яких максимальний рівень річного доходу від будь-якої діяльності буде в сумі, яка не перевищує еквівалент 20 млн євро. Пом'якшуються умови для рефінансування кредитів в частині забезпечення фонду оплати праці та чисельності персоналу", - сказав він.

За словами Марченка, максимальна сума кредитів, за якими може надаватися компенсація відсотків у рамках програми, складе 50 млн грн. Крім того, лібералізуються умови кредитів, за якими відбувається компенсація відсотків, вводиться диференціація залежно від видів кредитів.

Хронологія подій

3 лютого уряд України оголосив старт програми "Доступні кредити 5-7-9%", оцінюючи її потенціал цього року в 50 тисяч кредитів.

17 червня Кабінет міністрів спростив доступ бізнесу до кредитів, які видаються представникам малого і мікробізнесу в рамках програми "5-7-9", пом'якшивши вимоги до обов'язкової прибутковості діючого бізнесу і знявши обмеження за напрямками використання коштів і максимальної суми кредиту.

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Автор: Дмитро Шварц