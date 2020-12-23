Ця концепція ляже в основу при розробці Стратегії економічного розвитку Донеччини і Луганщини.

Кабінет міністрів України схвалив концепцію економічного розвитку Донецької і Луганської областей.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Як зазначив віце-прем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, у документі мова йде про вирішення питань соціально-економічного характеру на підконтрольній уряду території Донецької і Луганської областей.

"Ця концепція ляже в основу при розробці Стратегії економічного розвитку Донеччини і Луганщини. Так, на початку йдеться про підконтрольну уряду територію. Наразі ми маємо простір для експерименту і створення підстав для того, щоб міжнародна спільнота почала розглядати майбутню Стратегію економічного розвитку спочатку цього регіону, а потім і інших регіонів України, як складову власної економічної політики", - сказав Резніков.

Він наголосив, що до 2014 року Донеччина і Луганщина були надзвичайно потужними індустріальними і аграрними регіонами, але внаслідок збройної агресії Російської Федерації ці території були зруйновані.

"Повторюся - економічні втрати чисельні. Експерти оцінюють, що на мінімальне економічне відновлення Донеччини і Луганщини знадобиться близько 20 млрд доларів. Ці цифри орієнтовні, але єдине, що зрозуміло вже зараз - вони астрономічні і вирішити ці проблеми за рахунок коштів держбюджету, донорів чи чергових кредитів - неможливо. На це спроможні тільки інвестори", - сказав Резніков.

Він пояснив, що підхід концепції майбутньої стратегії базується на створенні можливостей і стимулів для інвестицій через: визначення територій і кластерів пріоритетного розвитку; запровадження податкових стимулів у вигляді спрямування частини прибутку підприємств на реінвестування у власний розвиток; поширення стандартів міжнародних комерційних арбітражів; страхування військово-політичних ризиків; розвиток інфраструктури.

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Зазначається, що концепцію було підтримано з урахуванням доопрацювання протягом одного дня техніко-юридичних правок спільно з Мінфіном та Мінекономіки.

"До речі, трошки відкрию завісу. НАК "Нафтогаз України" починає проект з освоєння Юзівського родовища. Більша частина ділянки знаходиться в Донецькій області. Це великий інвестпроект, який чудово вписується в ключові засади нашої концепції. Адже це і українські інвестиції, і додаткові податки та робочі місця, розвиток громад, а у перспективі - міжнародні інвестиції", - додав Резніков.

Звертається увага, що на виконання рішення уряду щодо ухвалення концепції Мінреінтеграції планує розробити Стратегію економічного розвитку Донецької й Луганської областей на основі 42 міжнародних кейсів й подати її на затвердження Кабінету міністрів до квітня 2021 року.

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Автор: Інна Андаліцька