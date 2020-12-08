Відповідне розпорядження було прийнято на позачерговому засіданні уряду.

Кабінет міністрів визнав доцільним залучення кредиту в розмірі 340 млн євро від Європейського інвестиційного банку на реалізацію проекту «Програма з відновлення України».

Як повідомляється на урядовому порталі, відповідне розпорядження було прийнято на вчорашньому позачерговому засіданні Кабміну.

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"Визнати доцільним залучення коштів кредиту від Європейського інвестиційного банку для реалізації проекту «Програма з відновлення України» у розмірі 340 млн євро», - сказано в тексті розпорядження.

Хронологія подій

Раніше Міністерство інфраструктури повідомило, що в рамках проекту «Східна Україна: возз'єднання, відновлення і відродження» планує залучити 65 млн дол. позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку та 100 млн євро від Європейського інвестиційного банку на ремонт 183 кілометрів доріг у Луганській області.

8 грудня 2020 року міністр фінансів України Сергій Марченко заявив про те, що Україна має знизити залежність від зовнішніх кредитних ресурсів.

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Автор: Дмитро Шварц