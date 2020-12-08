За словами Марченка, наявність програми МВФ означає меншу процентну ставку і більше можливостей для запозичень з боку приватних інвесторів.

Міністерство фінансів хотіло б знизити залежність від зовнішніх кредитних ресурсів.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в ході онлайн-конференції.

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"Нам би хотілося мати більш довгострокові інструменти для інвестування, щоб бути менш залежними від зовнішніх кредитів. Тому що зараз ми, як Мінфін, дуже залежні від зовнішніх кредитних ресурсів. Це в першу чергу кредитні ресурси МВФ, далі - макрофінансова кредитна підтримка, далі йде Світовий банк", - сказав Марченко.

Міністр зазначив, що всі інші приватні інституційні інвестори дивляться, чи є у нас програма МВФ. За словами Марченка, наявність програми означає меншу процентну ставку і більше можливостей для запозичень.

"Звичайно, в ситуації, коли ми маємо впроваджувати зміни в антикорупційне законодавство, і це залежить вже не від Мінфіну, а від парламенту та інших органів та інституцій, нам не хотілося б таким чином бути залежними від зовнішніх джерел запозичень. Але маємо те, що маємо, і в цій ситуації ми змушені розглядати різні варіанти та комбінації", - сказав глава Мінфіну.

Як зазначив Марченко, в частині боргів і запозичень існують обмеження в можливостях, в першу чергу, через велику зарегульованість ринку. Міністр підкреслив, що попит на внутрішні облігації незначний при тому, що процентні ставки досить високі.

"Наприклад, за тримісячними облігаціями при обліковій ставці 6% і інфляції 2,4% ми позичаємо під 10%. Ми вважаємо це несправедливим з одного боку, але, розуміючи, що це ринок, ми готові приймати ситуацію на ринку", - сказав Марченко.

Він додав, що Мінфін хотів би бути активним учасником вторинного ринку запозичень.

"Нам би хотілося, щоб внутрішній ринок запозичень був більш розвиненим, ми говоримо про створення вторинного ринку... є побажання, щоб вторинний ринок був активним, і ми могли залучати інвесторів з інших країн, а вкладники могли б вкладати в наші облігації. При цьому Мінфін з метою компенсації ризиків хотів би бути активним учасником на цьому ринку", - зазначив Марченко.

Хронологія подій

9 червня 2020 року Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд доларів), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ в рамках нової програми співпраці України та Фонду в розмірі 2,1 млрд доларів.

18 листопада президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою, в якій заявив, що Україна виконала всі " структурні маяки", передбачені для перегляду програми Міжнародного валютного фонду.

24 листопада 2020 року радник керівника офісу президента Тимофій Милованов заявив про те, що траншу МВФ у 2020 році не буде.

27 листопада 2020 року міністр фінансів Сергій Марченко заявив про те, що Міжнародний валютний фонд не розглядає виділення Україні надзвичайного фінансування.

3 грудня 2020 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що Україна виконала чотири з десяти структурних маяків нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом.

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Автор: Катерина Жирій