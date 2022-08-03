Оформлення заявок на кредит буде відбуватися через "Дію".

На шостому місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну Кабінет Міністрів затвердив умови пільгової іпотеки під 3%.

Про це йдеться в постанові №856.

Хто має право на пільгову іпотеку:

військові;

медики;

освітяни;

наукові працівники;

ветерани війни та члени їхніх родин, учасники бойових дій;

внутрішньо переміщені особи;

інші громадяни України з житлом площею до 52,5 кв. м плюс 21 кв.м на кожного члена сім'ї (якщо буде вистачати грошей).

З 1 жовтня отримати пільговий кредит зможуть тільки перші чотири категорії. Тільки вони можуть претендувати на 3%.

Для інших програма почнеться у 2023 році зі ставкою 7%.

Умови для отримання пільгової іпотеки:

необхідно бути громадянином України;

іпотека оформлюється тільки після досягнення одержувачем 18 років (ліміт для виплати кредиту – 70 років);

необхідно буде підтвердити платоспроможність кандидата і членів його сім'ї;

у власності кандидата на отримання іпотеки має бути менше ніж 52,5 кв. м житлової нерухомості плюс 21 кв. м на кожного члена сім'ї (не рахуючи житла в зоні бойових дій або окупації);

не можна брати участь в інших державних житлових програмах;

не можна перебувати під санкціями;

вартість житла не повинна перевищувати оціночну, визначену оцінювачем або співробітником банку.

вартість 1 кв. м не повинна перевищувати опосередковану вартість споруди, визначену Мінрегіоном і збільшену у 2,5 раза для обласних центрів, міст з населенням понад 300 000 чоловік, на відстані до 15 км від Києва, у 2 рази - для міст з населенням 100 000 – 300 000 осіб, в 1,75 раза – для інших населених пунктів.

Термін кредиту - до 20 років, мінімальний початковий внесок – 20% вартості предмета іпотеки.

В рамках програми можна буде придбати житло до 52,5 кв.м загальної площі плюс 21 кв. м на кожного наступного члена сім'ї. Будинок не обов'язково має бути новим, але якщо йдеться про обласний центр, то він має бути не старше 10 років.

Оформлення заявок на кредит буде відбуватися через "Дію".

Війна в Україні та пільгові кредити

24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.

9 липня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про списання кредитів на майно, знищене або пошкоджене внаслідок збройної агресії Росії проти України.

2 серпня 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що програма "Доступна іпотека" запрацює з 1 жовтня.

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