Заступник міністра охорони здоров'я України Ірина Микичак також запропонувала представникам малого бізнесу, які виступають проти запровадження карантину вихідного дня, знайти альтернативні види доходу – працювати онлайн чи дистанційно.

У Міністерстві охорони здоров’я пропонують підприємцям, які обурюються через посилення карантинних обмежень, піти працювати у лікарні, де бракує персоналу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник міністра охорони здоров'я України сказала Ірина Микичак під час онлайн-брифінгу.

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Вона наголосила, що трагедії і емоції вже зашкалюють в лікарнях, які переповнені, де виснажені лікарі, не вистачає медиків і технічного персоналу.

«Нас врятує тільки злагоджена, чітка робота всіх систем, усіх структур, всіх рівнів і гілок влади, усього суспільства. Ми, медики, пропонуємо малому бізнесу перетворювати проблеми на нові можливості… Ми просто просимо глянути навколо себе і знайти інші, додаткові види доходу, де можна заробляти під час карантину, - з дому, онлайн, надаючи послуги дистанційно, на винос, на вивіз. Наші лікарні радо нададуть робочі місця. Тимчасові робочі місця усім малим підприємцям, які зараз у вимушеному простої. Лікарням і центрам екстреної меддопомоги дуже потрібні сильні і здорові робочі руки. Це економісти, бухгалтери, санітари, техніки, працівники пральні, кухні, електрики, сторожі, вахтери, різноробочі і т.п. Приходьте в лікарні», - сказала Микичак.

Вона наголосила, що відповідальний бізнес і свідомі громадяни у нинішній складній ситуації не можуть керуватися лише власними інтересами.

«Так, усім складно. Але давайте будемо рятувати життя людей, разом будемо зміцнювати нашу медицину… Допоможіть медицині вистояти і врятувати життя кожного з нас, наших рідних і близьких», - зазначила Микичак.

Заступник міністра охорони здоров'я заявила, що рішення мерів деяких міст, які організувати «парад непокори» рішенню уряду про запровадження карантину вихідного дня, лише спричинять погіршення ситуації із захворюваністю та нашкодять бізнесу.

За її словами, влада приймає аргументовані рішення, які мають бути дієвими у протидії розповсюдженню коронавірусу.

«Але, на превеликий жаль, кожен трактує їх на свій лад і намагається впроваджувати на своїй території шляхи і можливості, як оминути виконання таких потрібних нам законів і урядових постанов», - зазначила Микичак.

«Був фактично такий «парад» супротивників карантину вихідного дня чи «парад непокори» певних міських голів. І в кожному з цих міст, на превеликий жаль, продовж всієї епідемії є величезна кількість невирішених проблем, є багато завдань, над якими має працювати місцева влада як власники закладів системи охорони здоров’я. Одночасно у передвиборчому тренді вважається, що треба нібито допомогти бізнесу. А насправді це тільки шкодить і бізнесу, і медицині, бо вірус поширюється, і навантаження на медичну систему стає сильнішим. Той міський голова, який не виконує урядових рішень щодо карантину, порушує закон України і ставить під загрозу життя і здоров’я громадян України», - переконана Микичак.

Карантин вихідного дня в Україні: що відомо

У зв'язку з погіршенням епідситуації Кабінет міністрів 11 листопада ухвалив рішення про запровадження в Україні карантину вихідного дня. Він має діяти щосуботи та неділі з 14 до 30 листопада. Дозволено працювати лише продуктовим магазинам, аптекам, поштовим відділенням, ветаптекам, медустановам, АЗС.

Мери окремих міст, зокрема Львова, Житомира, Тернополя, Черкас, Дніпра, Одеси, Івано-Франківська, заявили, що у їхніх містах не виконуватимуть рішення Кабміну про введення карантину вихідного дня.

В Україні за весь час пандемії на COVID-19 захворіли 545689 осіб, померли 9697. 15 листопада було виявлено 9832 нових хворих.

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Автор: Інна Андаліцька