Це майже 1,5 мільярда гривень для близько 120 тисяч юридичних осіб.

Президент Володимир Зеленський заявляє, що найближчим часом до Верховної Ради буде подано законопроект, який передбачатиме компенсації за сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ) за найманих працівників для підприємств, робота яких припиняється через карантинні обмеження.

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Про це йдеться у його відеозверненні, опублікованому у Facebook.

За словами Зеленського, підприємства, робота яких припиняється через карантинні обмеження, отримають компенсацію витрат на сплату єдиного соціального внеску за найманих працівників, і це майже 1,5 мільярда гривень для близько 120 тисяч юридичних осіб.

"Якщо через посилення карантину ваша діяльність забороняється, ви отримаєте компенсацію на сплату ЄСВ за своїх найманих працівників. Невеличка кав'ярня, де працює п'ять осіб, отримає компенсацію близько 8-10 тисяч гривень. Звичайно, всі ці програми будуть доступні не тільки кав'ярнях, але і всім, хто постраждав від карантину", - зауважив президент.

Довідка УНІАН

11 листопада Кабінет міністрів ухвалив рішення про введення в країні з 14 по 30 листопада карантину вихідного дня. Він діятиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

У вихідні дні з обмеженнями, передбаченими в будні дні, додатково заборонено роботу кав’ярень і ресторанів (за винятком послуги "із собою"), ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів тощо.

Дозволено працювати продуктовим магазинам, аптекам, ветаптекам, поштовим відділенням, медустановам, АЗС. Це викликало невдоволення серед власників і працівників "забороненого" на вихідні бізнесу.

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Автор: Костянтин Гончаров