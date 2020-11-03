Сума таких операцій склала 2,8 трлн грн, що на 8,7% більше, ніж у 2019 році.

Кількість операцій з використанням платіжних карт, емітованих українськими банками, за 9 місяців 2020 року склала 4,3 млрд шт., що на 18% більше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Як повідомила прес-служба Національного банку України, сума таких операцій склала 2,8 трлн грн, що на 8,7% більше, ніж у 2019 році.

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"Цей тренд пов'язаний, перш за все, зі зростанням суми та кількості саме безготівкових операцій. Їх частка переважає в загальній сумі операцій з платіжними картками. Так, сума безготівкових операцій склала 1,55 трлн грн або 55,2% від суми всіх операцій з картками. Минулого року за підсумками дев'яти місяців цей показник становив 49,7%", - йдеться в повідомленні.

Що стосується кількості безготівкових операцій, то їх показник, за даними НБУ, ще вищий - 86 зі 100 операцій з платіжними картками здійснювалися за безготівковим розрахунком протягом дев'яти місяців цього року. Водночас кількість операцій з отримання готівки з платіжних карток зменшилася на 11,3%, а сума - на 3,3% проти дев'яти місяців 2019 року.

"Цього року помітно змінився розподіл безготівкових операцій з платіжними картками за сумою. Аналіз за їх видами свідчить, що в січні-вересні 2020 року зросла частка операцій в Інтернеті - майже 30% за сумою всіх безготівкових операцій, здійснених з платіжними картками. За 9 місяців 2019 року цей показник становив 27%. Як і раніше, за сумою домінували перекази з картки на картку - 42,4% (середній чек однієї такої операції становив 1438 грн), за кількістю - розрахунки в торгових мережах (50,2%)", - повідомили в Нацбанку.

Зазначається, що загальна кількість емітованих платіжних карток в Україні станом на 1 жовтня 2020 року склала 73,4 млн шт., що більше на 7,4%, якщо порівняти з січнем 2020 року.

Також більш ніж половина від загальної кількості та суми безготівкових операцій у торговельних мережах (54% за обома показниками) за дев'ять місяців 2020 року відбувалося безконтактно, тоді як рік тому - лише третина.

Повідомляється, що платіжна інфраструктура протягом дев'яти місяців 2020 року продовжувала стабільно розширюватися.

"Кількість суб'єктів господарювання, які приймають платіжні картки, за цей період зросла на третину (на 31,7%) - до майже 316,4 тис. Крім того, з початку 2020 року кількість торгових POS-терміналів також зросла - на 7,9% (до 360,4 тис. од.). Понад 85% від усіх торгових POS-терміналів забезпечують безконтактну оплату", - сказано в повідомленні.

Цифрові гаманці

Станом на липень 2020 року українці стали на третину частіше оплачувати покупки банківськими картками і цифровими гаманцями, попри пандемію коронавірусу і зниження товарообігу у зв'язку з карантинними обмеженнями.

У серпні 2020 року Нацбанк заявив, що українці все менше використовують готівкові кошти при розрахунках, віддаючи перевагу безготівковим операціям.

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Автор: Катерина Жирій