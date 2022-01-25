"Великі інвестори приходять під час піку страху. Вони купують знижки", – пояснив трейдер.

Головний цифровий актив продовжує знижуватися в ціні, торгуючись на позначках близько $35 тис. Активу необхідно подолати певні цінові рівні, щоб знову почати дорожчати, кажуть експерти.

Один з найвідоміших криптостратегів Ніколас Мертен, який має на YouTube більше півмільйона підписників, назвав те, що відбувається з біткоїном здоровим відкатом після стрімкого зростання у 2021 році.

За прогнозом Мертена, до кінця року ціна біткоїна перевищить $200 тис. (подорожчання на 459% з поточних рівнів). Це відбудеться в тому випадку, якщо капіталізація найбільшої криптовалюти втримається вище $600 млрд, упевнений аналітик.

Мертен пояснив свій прогноз тим, що всі ралі відбуваються після корекцій та переважно підстьобуються купівлею біткоїна за сильно заниженими ринковими цінами. Розуміння того, як купують великі гравці є ключем до навігації на вкрай волатильних криптовалютних ринках, говорить він.

Великі інвестори приходять під час піку страху. Вони купують знижки.

Раніше інший криптостратег Бенджамін Коуен припустив, що біткоїн вже найближчим часом здатний обвалитися до $20 тис. У разі такого падіння на крипторинку почнеться велика паніка і "різанина", яка стане хорошою можливістю для купівлі активу.

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Криптовалюта – один з найприбутковіших активів. Під час коронакризи в інвесторів з'являється унікальна можливість заробити на цифровій валюті ще більше. Раніше експерти перерахували три важливих нюанси, які необхідно враховувати перед тим, як лізти в криптонетрі.

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