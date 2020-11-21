Єврокомісія попросила країни G20 підтримати роботу з мобілізації необхідних фондів для збору коштів на подолання наслідків пандемії.

Для подолання наслідків пандемії коронавірусу та для остаточної зупинки поширення COVID-19 у світі міжнародному співтовариству треба витратити як мінімум $38 мільярдів.

Про це йдеться в заяві президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, пише НВ.

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За її словами, Єврокомісія попросила країни G20 підтримати роботу з мобілізації необхідних фондів для збору коштів на подолання наслідків пандемії.

Вона зазначила, що на закупівлю вакцини від коронавірусу для глобальної програми забезпечення вакцинами COVAX вже внесли $1,8 млрд, проте загалом для закупівлі вакцин у 2021 році необхідно близько $5 млрд.

"Фонди будуть також необхідними для тестування та лікування за програмою ACT-Accelerator. Загальна потреба оцінюється у $38 мільярдів, із яких на сьогодні доступні $4 мільярди", - йдеться в повідомленні.

Фон дер Ляєн визнала, що сума в $38 млрд дуже велика, але ці витрати менші в порівнянні з реальною ціною цієї пандемії.

Саміт G20 відбудеться 21−22 листопада в онлайн-форматі. За словами президентки Єврокомісії, головною темою зустрічі стане ситуація з пандемією і боротьба з нею.

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Автор: УНІАН