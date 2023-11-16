У найближчі 2 місяці кредитні ставки можуть скоротитися на 1-2%.

До кінця грудня в Україні спостерігатиметься зниження ставок за всіма банківськими кредитними продуктами - залежно від першого внеску, терміну позики та виду кредиту зниження складе від 3% до 5%.

Як розповіла перша заступниця голови правління "Глобус Банку" Олена Дмітрієва, суттєве зниження облікової ставки з 20% до 16% та очікувана її груднева корекція ще на 1-2 в.п. - до 14-15% - є потужним поштовхом до зниження ставок за кредитами та розвитку партнерських програм банків з виробниками, постачальниками тих чи інших товарів.

За словами експертки, залучені під кредитні програми кошти стали більш дешевими, а відтак дають змогу комерційним банкам більш активно розвивати різні напрями кредитування, насамперед іпотеку, автокредитування, споживче кредитування та кредитування бізнесу (на придбання основних засобів бізнесу: широкого спектра устаткування, автотранспорту тощо).

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Дмітрієва зазначила, що вже відбулося зниження іпотечних ставок на придбання житла на первинному ринку відразу на 3% (залежно від першого внеску та терміну позики сплата за кредитом складе від 7% до 19% річних), ставок за автокредитами на 2-3% (залежно від першого внеску та терміну позики розмір ставки становить до 12% річних), ставок за споживчими кредитами на 2-3% та на 3% знизилися ставки за кредитами для придбання основних засобів ведення бізнесу.

Банкір зауважила, що в перспективі 1,5-2 місяців залежно від виду кредиту, термінів його погашення тощо кредитні ставки можуть скоротитися ще на 1-2%.

"До середини грудня більшість банків готуватиметься до чергових змін, при цьому напрацьовуючи якісно нові кредитні та депозитні програми на випадок зменшення облікової ставки до 14-15%", - розповіла Дмітрієва.

Поради позичальникам

Дмітрієва також надала 5 порад позичальникам, які найближчим часом планують отримати банківський кредит:

Бажано поцікавитися, які партнерські програми діють між банком та постачальником, продавцем необхідного товару. Партнерські програми передбачають низку переваг для покупця, як, наприклад, зниження комісії за оформлення кредиту чи можливість оформлення розтермінування на вигідних для позичальника умовах.

Оптимальний перший внесок на придбання житла, автомобіля чи побутових речей становить від 10% до 30% від вартості (чим більший перший внесок, тим менше кредитне навантаження на позичальника).

У випадку оформлення іпотечного кредиту на придбання житла на первинному ринку за умовами партнерських програм позичальник отримує додаткову гарантію надійності девелопера та може розраховувати на більш вигідні кредитні ставки.

Бажано поцікавитися про розмір комісій та прихованих платежів (у надійних банках він не повинен перевищувати 2-3% від суми позики).

Варто звернути увагу, чи є ставка за кредитом фіксованою, а не плаваючою, що може в майбутньому ускладнити своєчасне погашення позики.

Банківські ставки в Україні

Національний банк з 27 жовтня встановив облікову ставку на рівні 16%, знизивши її з 20%.

За прогнозом директора департаменту роздрібного бізнесу "Глобус Банку" Дмитра Замотаєва, ставки за 3-6-місячними вкладами можуть скоротитися на 0,5-1% - до 14-14,5% річних, а ставки за 9-12-місячними депозитами можуть знизитися на 0,5-1,5% - до 12,5-13,5% річних.

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