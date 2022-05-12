Binance є однією з найбільших світових криптобірж.

Криптобіржа Binance закрила перекази та виведення грошей для росіян.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в своєму Telegram-каналі.

"Binance, одна з найбільших світових криптобірж, закрила для росіян перекази та виведення грошей у іноземні банки незалежно від країни резидентства", - зазначив Федоров.

Як повідомляв УНІАН, у квітні криптобіржа Binance обмежила доступ користувачам з РФ, загальна вартість криптоактивів яких перевищує 10 тис. євро.

Довідка УНІАН. Binance - сервіс обміну криптовалют, який було створено у 2017 році, а у січні 2018 року сервіс став найбільшим у світі за обсягами торгів.

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