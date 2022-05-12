Криптобіржа Binance закрила перекази та виведення грошей для росіян.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в своєму Telegram-каналі.
"Binance, одна з найбільших світових криптобірж, закрила для росіян перекази та виведення грошей у іноземні банки незалежно від країни резидентства", - зазначив Федоров.
Як повідомляв УНІАН, у квітні криптобіржа Binance обмежила доступ користувачам з РФ, загальна вартість криптоактивів яких перевищує 10 тис. євро.
Довідка УНІАН. Binance - сервіс обміну криптовалют, який було створено у 2017 році, а у січні 2018 року сервіс став найбільшим у світі за обсягами торгів.