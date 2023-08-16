Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 41,49 грн.

Готівковий курс гривні до долара у "ПриватБанку" сьогодні, 16 серпня, подорожчав на 15 копійок - до 37,55 грн за долар.

Курс готівкового євро у фінустанові при цьому залишився на рівні попереднього показника - 41,40 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,95 гривень, євро - за курсом 40,40 гривень. Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 41,49 грн.

Що відбувається з курсом під час війни

Як повідомляв УНІАН, готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 16 серпня, послабшав на 9 копійок - до 37,74 гривні за долар. Згідно з оприлюдненими курсами обмінників, щодо євро курс гривні не змінився і залишився на попередньому рівні - 41,50 гривні за євро.

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За словами начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, цього тижня ситуація на готівковому валютному ринку збережеться стабільною і прогнозованою, з допустимими коливаннями в межах 37-37,5 грн/долар та 40,7-42 грн /євро. За словами експерта, спред (різниця між курсом покупки та продажу) залишиться на рівні 0,15-0,25 грн.

Як прогнозує директорка департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Золотько, на зміни у курсі долара до кінця поточного тижня чекати не варто, тому що попит на валюту дещо впав. За її прогнозом, і гривня не буде проявляти себе активно, хоча зміни будуть.

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