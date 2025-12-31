2025 рік став найгіршим для долара за останнє десятиліття, - FT

Зниження ставок ФРС США може призвести до подальшого падіння курсу долара.

Американський долар демонструє найбільше річне падіння з 2017 року. Банкіри з Уолл-стріт прогнозують, що американська валюта буде слабкою і в наступному році, оскільки Федеральна резервна система США продовжує знижувати процентні ставки.

Газета Financial Times пише, що цього року "‎зелений"‎ впав на 9,5% щодо корзини основних валют після того, як торговельна війна президента США Дональда Трампа спричинила побоювання щодо перспектив найбільшої економіки світу та поставила під сумнів традиційний статус долара як надійного активу для інвесторів.

Найбільший ріст серед основних валют щодо ослабленого долара показав євро, підскочивши майже на 14% до понад 1,17 долара – рівня, який востаннє спостерігався у 2021 році.

"‎Це один із найгірших років для долара за всю історію плаваючих валютних курсів", – зазначив Джордж Саравелос, який займається дослідженнями валютних ринків у Deutsche Bank.

Як вже зазначалося, на падіння долара вплинув запуск Трампом агресивних тарифів проти торгових партнерів США у квітні. В один момент він впав на 15% щодо основних валют. Відновлення Федеральною резервною системою зниження ставок у вересні посилило тиск на долар.

На думку фахівців, зниження ставок ФРС США може призвести до падіння курсу долара і у 2026 році. Банки Уолл-стріт прогнозують, що євро зміцниться до 1,20 долара до кінця 2026 року, а фунт підніметься з поточного рівня 1,33 долаар до 1,36 долара.

Стан долара, який залишається провідною світовою валютою, впливає на компанії, інвесторів і центральні банки. Так, його слабкість була вигідною для американських експортерів, але створила труднощі для багатьох європейських компаній, що отримують доходи від продажів у США.

Аналітики кажуть, що курс долара у 2026 році залежатиме від кандидата Трампа на посаду голови ФРС США. Його подальше падіння імовірніше, якщо голова центробанку буде схильний підкорятися вимогам Білого дому щодо глибшого зниження ставок.

Попри падіння долара, фахівці оптимістично налаштовані щодо перспектив економіки США. На їхню думку, бум інвестицій у штучний інтелект забезпечить швидше зростання американської економіки порівняно з Європою наступного року.

"‎Ми не вважаємо, що економічна політика президента Трампа може зірвати технологічну революцію, яка відбувається на західному узбережжі Америки"‎, – говорить валютний стратег Société Générale Кіт Джакс.

Курс долара в Україні – головні новини

У держбюджеті на 2026 рік закладено курс долара у 45,7 гривні. Експерти прогнозують, що гривня послабиться щодо американської валюти, але психологічну позначку у 45 гривні за долар не перетне.

При цьому директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що у січні 2026 року курс долара буде знаходитися в межах 42,2–42,8 гривні.

