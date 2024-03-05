Курс гривні до євро встановлено на рівні 41,54 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 5 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 38,31 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 15 копійок, порівняно з сьогоднішнім показником.

Щодо євро національна валюта також подешевшала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 41,54 грн/євро, тобто гривня послабилася одразу на 28 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 38,28/38,30 грн/дол., євро – 41,52/41,52 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 4 березня, зріс на 15 копійок – до 38,60 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні не змінився і становить 41,90 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 10 копійок – до 38,60 грн/долар в середньому (продати долар можна за 38,50 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 12 копійок і складає 41,96 грн/євро (курс продажу – 41,80 грн/євро).

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